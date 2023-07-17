В базе данных PlayStation 5 обнаружили упоминания новой Call of Duty ©

Авторитетные инсайдеры уже несколько раз заявляли о надвигающемся анонсе новой Call of Duty. Похоже, что авторы утечек были правы и следующая часть популярной серии шутеров действительно уже рядом. Неопровержимые доказательства существования очередной Call of Duty были найдены в последнем обновлении базы данных PlayStation 5.

На новую Call of Duty в файлах цифрового магазина консоли обратил внимание пользователь под ником PlayStationSize. Согласно его данным, шутер был добавлен в общий каталог игр PlayStation 5 под кодовым названием HailStröm. Пользователь убежден, что засекреченный проект является альфа-версией Call of Duty: Modern Warfare III, о которой ранее сообщал Том Хендерсон.

Также в базе данных был обнаружен логотип и иконка HailStröm, которые можно увидеть выше. Как отмечает пользователь с ником PlayStationSize, шутер уже доступен для скачивания на PlayStation 5. Примерный объем игры в текущей версии составляет всего 20 ГБ, однако загрузить ее могут только разработчики и доверенные пользователи. Вероятно, Activision сейчас проводит закрытое тестирование новой Call of Duty, а сам анонс игры может состояться в ближайшее время.