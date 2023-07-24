В сеть слили логотип Call of Duty: Modern Warfare 3 в преддверии анонса ©

В сети обнаружился логотип новой Call of Duty: Modern Warfare 3 2023 года. На данный момент ни для кого не секрет, что продолжение Modern Warfare 2 2022 года будет выпущено этой осенью как последняя ежегодная игра Call of Duty. И хотя Activision по-прежнему хранит молчание в отношении MW3, новые рекламные материалы подтвердили, что будет в магазине в ближайшие месяцы.

Первый логотип Call of Duty: Modern Warfare 3 опубликовал пользователь @alpha_sloth в Твиттере. Название игры стилизовано под «Modern Warfare III» и похоже на самые последние части Modern Warfare. Что касается того, как этот логотип просочился, то он появился в некоторых рекламных роликах Monster Energy, которые, похоже, скоро появятся в магазинах. Помимо логотипа Modern Warfare 3, эта утечка также демонстрирует капитана Прайса, который явно вернется в новой части Call of Duty.