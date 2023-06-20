В сети появились первые изображения Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

В сети появились первые изображения Call of Duty: Modern Warfare 3, опубликованные источником, которого в целом считают надежным, но который в данном случае не смог гарантировать легитимность материалов. Судя по всему, скриншоты относятся к обновленным версиям двух карт Modern Warfare 2, а именно Terminal и Scrapyard.
Несколько недель назад в сети уже появилось несколько сведений о Call of Duty: Modern Warfare 3, включая дату релиза и подробности о бета-тестировании, которое должно состояться, начиная с 6 октября.
В частности, майские утечки сообщили о следующем календаре:
- Бета-выходные 1 (PS4/PS5) / 6–10 октября 2023 г.
- Бета-выходные 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) — 12–16 октября 2023 г.
- Ранний доступ к кампании (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) — 2 ноября 2023 г.
- Запуск игры (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/ПК) — 10 ноября 2023 г.
- Запуск первого сезона с новой картой Warzone — 5 декабря 2023 г.
Да ну вас на*рен! Гляньте скрины, опять взяли карту из предыдущей части (была и в MW2 и в MW2019), поставили пару столбиков и машинку и вуаля! Кушайте, не обляпайтесь.
вроде всегда у них так было, одни и те же карты ротируются через часть, плюс 1 новая.
Зато каждый год новая часть за 60 бачей (в этом году будет за 70 бачей).
Да они уже поднадоели с новыми частями, я фанат этой игры, но я уже устал, каждый раз их покупать...В этот раз не собираюсь. Им бы только бабла на релизе выхватить, а потом на игру забивают через год и никаких обновлений, просто в мусорку игру и всё, а бабло капнуло и на этом пока!
Немного ИИ и можно разглядывать...
А смысл? За последние 10 лет - играл в одну КоД - считай играл во все.
Между mw 19 и mw 22 разницу можно пересчитать по пальцам одной руки, а тут аддон решили сделать по фул прайсу за год, хотя в плане ощущений, анимаций и графона эта подчасть серии до сих пор является шутаном №1 на рынке в данный момент)