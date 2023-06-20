В сети появились первые изображения Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) ©

В сети появились первые изображения Call of Duty: Modern Warfare 3, опубликованные источником, которого в целом считают надежным, но который в данном случае не смог гарантировать легитимность материалов. Судя по всему, скриншоты относятся к обновленным версиям двух карт Modern Warfare 2, а именно Terminal и Scrapyard.

Несколько недель назад в сети уже появилось несколько сведений о Call of Duty: Modern Warfare 3, включая дату релиза и подробности о бета-тестировании, которое должно состояться, начиная с 6 октября.

В частности, майские утечки сообщили о следующем календаре: