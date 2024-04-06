Инсайдеры сообщают, что Call of Duty: Black Ops Gulf War будет представлена на Xbox Showcase в июне

Том Уоррен из The Verge сообщает, что игра Call of Duty этого года, Black Ops Gulf War, также будет представлена на Xbox Showcase этого года.

Инсайдер Том Хендерсон также подтвердил эту информацию, но в настоящее время планом является представление игры до презентации в более «традиционной манере» и за пределами Warzone. С 2020 года предыдущие игры Call of Duty были представлены в виде живого события в бесплатной королевской битве, которая привлекает миллионы игроков во время мероприятия.

Понятно, что Black Ops Gulf War будет раскрыта до фестиваля Summer Games Fest в июне. Презентация будет представлять собой некую форму глубокого погружения в игру, предположительно, прохождение миссий кампании, если они станут традиционными. Примерно в августе больше расскажут о многопользовательском режиме, а вскоре после этого — о зомби.

Как сообщалось ранее, Call of Duty в этом году будет представлять собой кампанию с открытым миром, разработанную Raven Software (мультиплеером и зомби будет заниматься Treyarch Games).

В разговоре с источниками было сказано, что Xbox готовится к анонсу в своем бэк-каталоге игр после приобретения Activision Blizzard, поэтому Black Ops Gulf War может быть не единственным объявлением, связанным с Call of Duty.