Новая Call of Duty: Black Ops будет доступна в gamepass с 1-го дня

Новая игра серии Call of Duty появится в Xbox Game Pass в первый день. Об этом в недавнем подкасте Xbox рассказал генеральный директор Microsoft Gaming

Game Pass по-прежнему будет доступен только на платформах Xbox, и во все оригинальные игры можно будет играть в первый день»

По информации от инсайдера Тома Хендерсона действие новой игры будет происходить во время войны в Персидском заливе с упором на ЦРУ. Хотя это еще официально не подтверждено, скорее всего, следующая игра будет называться «Black Ops: Gulf War», и эту информацию подтвердили источники Хендерсона.

Релиз новой части Call of Duty: Black Ops должен состояться в октябре 2024 года.