СМИ: Новая Call of Duty Black Ops выйдет в день релиза в Xbox Game Pass

Wall Street Journal утверждает, что игра Call of Duty этого года, предположительно Black Ops 6, появится в Game Pass в день релиза.

В прошлом ходили слухи о том, что Microsoft серьезно обдумывает этот шаг, однако WSJ утверждает, что компания приняла решение.

Microsoft планирует серьезно изменить свою стратегию продаж видеоигр, выпустив следующую часть Call of Duty на сервисе подписки, вместо того чтобы продавать ее вне его.

Впрочем, это вряд ли можно назвать неожиданной новостью: ранее в этом месяце Сара Бонд сообщила, что все игры от внутренних студий выйдут в Game Pass. Microsoft завершила сделку по приобретению Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов в конце 2023 года, и теперь издатель владеет правами на Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и другие игры.

Демонстрация Black Ops 6 состоится после презентации Xbox 9 июня.