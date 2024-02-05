В сети нашли исполнителя главной роли в новой Call of Duty: Black Ops

Из-за провального релиза Call of Duty: Modern Warfare 3 и странной поддержки шутера, где обновления ломают игру, многие поклонники серии с большой надеждой ждут следующую часть франшизы. Как сообщают инсайдеры, ей должна стать новая Call of Duty: Black Ops, посвященная войне в Персидском заливе. Официальной информации об игре практически нет, но недавно пользователям удалось найти исполнителя главной роли в шутере.
Судя по всему, центрального персонажа в новой Call of Duty должен будет сыграть актер Майкл Зильберблатт. Он наиболее известен по ролям в сериалах "Соколиный глаз" и "Наследие". В его послужном списке есть несколько крупных кинолент, а также работа в индустрии. Ранее Зильберблатт озвучивал персонажей в Contra: Rogue Corps и Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Теперь он подарит свою внешность и голос для протагониста новой Call of Duty: Black Ops.
Об участии Майкла Зильберблатта в следующей части Call of Duty говорит резюме актера. На своем сайте он указал работу над еще неанонсированной игрой в рамках франшизы Call of Duty, где он будет играть важную роль в общей истории.
Анонс игры должен состояться в течение нескольких месяцев, если верить утечкам. А релиз новой части Call of Duty: Black Ops должен состояться до конца 2024 года.
серия блекопс шикарная
колдвар очень понравился сетингом80-х
побольше бы таких игр с умеренной клюквой , не той поделкой мв 19 года где какой то урзукстан и та баба носатая и еще они как телепорты во всех частях носятся по миру и в тех же потных шмотках )
да бредятина лютая !
вот какие колды мне нравятся первый мв 7года
вв2 четкая
блекопс 2 и колдвар
адванчерварфаре ну и чуток инфинити