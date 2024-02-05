В сети нашли исполнителя главной роли в новой Call of Duty: Black Ops

Из-за провального релиза Call of Duty: Modern Warfare 3 и странной поддержки шутера, где обновления ломают игру, многие поклонники серии с большой надеждой ждут следующую часть франшизы. Как сообщают инсайдеры, ей должна стать новая Call of Duty: Black Ops, посвященная войне в Персидском заливе. Официальной информации об игре практически нет, но недавно пользователям удалось найти исполнителя главной роли в шутере.

Судя по всему, центрального персонажа в новой Call of Duty должен будет сыграть актер Майкл Зильберблатт. Он наиболее известен по ролям в сериалах "Соколиный глаз" и "Наследие". В его послужном списке есть несколько крупных кинолент, а также работа в индустрии. Ранее Зильберблатт озвучивал персонажей в Contra: Rogue Corps и Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Теперь он подарит свою внешность и голос для протагониста новой Call of Duty: Black Ops.

Об участии Майкла Зильберблатта в следующей части Call of Duty говорит резюме актера. На своем сайте он указал работу над еще неанонсированной игрой в рамках франшизы Call of Duty, где он будет играть важную роль в общей истории.

Анонс игры должен состояться в течение нескольких месяцев, если верить утечкам. А релиз новой части Call of Duty: Black Ops должен состояться до конца 2024 года.