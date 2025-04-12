Call of Duty: Black Ops 7 - Новые подробности из утечки от тестировщика

Похоже, что поклонников Call of Duty ждёт масштабное продолжение — Black Ops 7. В сети появилась новая утечка, связанная с грядущей частью серии. На этот раз информацию обнародовал участник фокус-группы с ником Bigbyy, который утверждает, что принимал участие в недавнем закрытом тестировании проекта.

Согласно утечке, Black Ops 7 станет прямым сюжетным продолжением Black Ops 2, действия развернутся в 2035 году, а в центре событий снова окажутся хорошо знакомые персонажи — Фрэнк Вудс и Алекс Мейсон.

Сюжетная кампания получит кооперативный режим до четырёх игроков, а ключевым новшеством станет открытая карта под названием Avalon, что может стать первой попыткой внедрения open world-механик в сюжетном режиме Call of Duty.

Кроме того, ожидается возвращение "омни-движения", включая бег по стенам — механика, популярная в предыдущих футуристических частях серии.

Фанатов режима Zombies ждёт целый набор новшеств:

Возвращение оригинального состава героев (Демпси и компания) — но в виде альтернативных версий из мультивселенной.

Классический круговой режим (round-based) сохранится.

(round-based) сохранится. Подтвержден ремейк легендарной карты Tranzit .

. Появится режим выбора сложности , новое “чудо-транспортное средство” , а также усиленный сюжетный элемент .

, , а также . Самое громкое заявление — крупнейшая зомби-карта в истории серии .

. Мультиплеер: больше игроков, больше прогрессии

Мультиплеер также получит внушительные нововведения:

Режимы на 32 на 32 игрока .

. Возвращение любимых карт , стилизованных под футуристическую Японию 2035 года.

, стилизованных под футуристическую Японию 2035 года. Уровневая система прогрессии будет действовать на всё — от гранат до киллстриков и перков.

будет действовать — от гранат до киллстриков и перков. Прогрессия из Black Ops 6 перенесётся в новую часть.

Хотя стоит помнить, что тестирования в фокус-группах не гарантируют попадания всех деталей в финальную версию, многое из описанного совпадает с тем, что ранее упоминали Insider Gaming и другие надёжные источники. А значит, Black Ops 7 обещает стать самым амбициозным проектом серии за последние годы.