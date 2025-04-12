Call of Duty: Black Ops 7 - Новые подробности из утечки от тестировщика

Похоже, что поклонников Call of Duty ждёт масштабное продолжение — Black Ops 7. В сети появилась новая утечка, связанная с грядущей частью серии. На этот раз информацию обнародовал участник фокус-группы с ником Bigbyy, который утверждает, что принимал участие в недавнем закрытом тестировании проекта.
Согласно утечке, Black Ops 7 станет прямым сюжетным продолжением Black Ops 2, действия развернутся в 2035 году, а в центре событий снова окажутся хорошо знакомые персонажи — Фрэнк Вудс и Алекс Мейсон.
Сюжетная кампания получит кооперативный режим до четырёх игроков, а ключевым новшеством станет открытая карта под названием Avalon, что может стать первой попыткой внедрения open world-механик в сюжетном режиме Call of Duty.
Кроме того, ожидается возвращение "омни-движения", включая бег по стенам — механика, популярная в предыдущих футуристических частях серии.
Фанатов режима Zombies ждёт целый набор новшеств:
- Возвращение оригинального состава героев (Демпси и компания) — но в виде альтернативных версий из мультивселенной.
- Классический круговой режим (round-based) сохранится.
- Подтвержден ремейк легендарной карты Tranzit.
- Появится режим выбора сложности, новое “чудо-транспортное средство”, а также усиленный сюжетный элемент.
- Самое громкое заявление — крупнейшая зомби-карта в истории серии.
- Мультиплеер: больше игроков, больше прогрессии
Мультиплеер также получит внушительные нововведения:
- Режимы на 32 на 32 игрока.
- Возвращение любимых карт, стилизованных под футуристическую Японию 2035 года.
- Уровневая система прогрессии будет действовать на всё — от гранат до киллстриков и перков.
- Прогрессия из Black Ops 6 перенесётся в новую часть.
Хотя стоит помнить, что тестирования в фокус-группах не гарантируют попадания всех деталей в финальную версию, многое из описанного совпадает с тем, что ранее упоминали Insider Gaming и другие надёжные источники. А значит, Black Ops 7 обещает стать самым амбициозным проектом серии за последние годы.
Ни чего нового... Конвейер.
Как ничего а большая карта как в опенворлд доя сюжетки?
Что ты ожидаешь увидеть от мультиплеерной аркадной сессионки? Пересобачивание геймплея в Тарков или Батлу 2.0?
Как Вудс и Мэйсон будут в центре событий?им в 2035 по 100 лет будет
Альтернативные версии же
пройду только по пассу сюжетку и можно ливать
Денуву уберут?
Мейсон и Вудс в 2035-ом должны уже быть на том свете, там разве что Дэвид Мейсон может стать протагонистом, а то с BO2 о нём не слуху не духу
> действия развернутся в 2035 году, а в центре событий снова окажутся хорошо знакомые персонажи — Фрэнк Вудс и Алекс Мейсон.
События в видосе ниже происходят в 2025, если что.
https://www.youtube.com/watch?v=j4kFReFL2PQ