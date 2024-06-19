Инсайдер поделился первыми подробностями Call of Duty 2025 года - игроки гарантированно почувствуют ностальгию

Компания Activision и руководство Xbox не смогли отойти от привычной формулы релизов популярной серии шутеров Call of Duty. Именно поэтому уже в этом году игроков ждет свежая часть франшизы с подзаголовком Black Ops 6. На этом разработчики останавливаться не собираются: у них уже есть планы на очередной релиз Call of Duty в следующем году. Первыми подробностями шутера, который выйдет в 2025 году, поделился авторитетный информатор Том Хендерсон.
Инсайдер отмечает, что ему до сих пор неизвестны технические детали Call of Duty 2025. Он не знает, какая именно студия будет руководить разработкой игры и каковы будут цели по количеству контента. Тем не менее, автору утечек удалось выяснить, что релиз проекта всё же состоится и у Activision очень большие планы на эту часть.
Как сообщается, события Call of Duty 2025 развернутся сразу после финала истории Black Ops 2. При этом ещё не понятно, будут ли в шутере две временные линии: в прошлом и будущем. На данном этапе уже известно, что в игре будет реализован зомби-режим с уникальными заданиями для прохождения. В этой части разработчики собираются сделать акцент на ностальгии поклонников франшизы. Сама игра будет продолжением, но в мультиплеере будет много карт, которые по своей сути будут ремейками карт из оригинальной Black Ops 2.
да какая хер разница
Какую ж вы дичь творите, выпускать очередную часть игры и бросать потом её. Лишь бы бабок урвать с фанатов.А тем кто купил, что делать? Если очередная часть игры, не получает ни боевой пропуск, ни новых карт. Никто так не делает в короткие сроки! Алчные нелюди...
"Как сообщается, события Call of Duty 2025 развернутся сразу после финала истории Black Ops 2. В этой части разработчики собираются сделать акцент на ностальгии поклонников франшизы. " Мне кажется ностальгия поклонников франшизы в других временных рамках. Мне кажется вполне можно было бы сделать игру про вторую мировую с двусторонним показом как в red orchestra 2. все равно же в мультиплеере кто-то играет за плохих да и axis моды есть.
Сначала выдоили МВ, сделав из сюжетки какой-то мусор, а теперь взялись за БО
как логично ведь 2я часть имела действие второго эпизода Black Ops, посвященного секретным операциям вооруженного до зубов спецназа, развернется в 2025 году
2 Black ops подряд? Сомнительно но
Я её почувствовал когда в трейлере prodigy играла и за последние лет 10 реально захотел поиграть в CoD.