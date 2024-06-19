Инсайдер поделился первыми подробностями Call of Duty 2025 года - игроки гарантированно почувствуют ностальгию

Компания Activision и руководство Xbox не смогли отойти от привычной формулы релизов популярной серии шутеров Call of Duty. Именно поэтому уже в этом году игроков ждет свежая часть франшизы с подзаголовком Black Ops 6. На этом разработчики останавливаться не собираются: у них уже есть планы на очередной релиз Call of Duty в следующем году. Первыми подробностями шутера, который выйдет в 2025 году, поделился авторитетный информатор Том Хендерсон.

Инсайдер отмечает, что ему до сих пор неизвестны технические детали Call of Duty 2025. Он не знает, какая именно студия будет руководить разработкой игры и каковы будут цели по количеству контента. Тем не менее, автору утечек удалось выяснить, что релиз проекта всё же состоится и у Activision очень большие планы на эту часть.

Как сообщается, события Call of Duty 2025 развернутся сразу после финала истории Black Ops 2. При этом ещё не понятно, будут ли в шутере две временные линии: в прошлом и будущем. На данном этапе уже известно, что в игре будет реализован зомби-режим с уникальными заданиями для прохождения. В этой части разработчики собираются сделать акцент на ностальгии поклонников франшизы. Сама игра будет продолжением, но в мультиплеере будет много карт, которые по своей сути будут ремейками карт из оригинальной Black Ops 2.