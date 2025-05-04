Инсайдер раскрыл пугающие изменения в боевом пропуске новой Call of Duty

Не так давно в сообществе поклонников шутера Call of Duty появился проблеск надежды на светлое будущее. Разработчики серии открыто признали, что зашли слишком далеко с абсурдными скинами и извинились за развитие франшизы в направлении, которое разочаровало многих игроков. Однако, как оказалось, странные облики — лишь верхушка айсберга. Если недавняя утечка от известного инсайдера TheGhostofHope подтвердится, в ближайшее время игроков может ждать куда более неприятный поворот.

Согласно озвученной информации от автора утечки, в уже следующей части Call of Duty разработчики планируют запретить доступ к ряду временных режимов (LTM) без покупки боевого пропуска. То есть, по сути, те режимы, которые ранее были доступны всем бесплатно, теперь могут оказаться заперты за платным барьером стоимостью $20–30.

Кроме того, инсайдер утверждает, что высоко оценённые облики и косметические предметы, которые раньше предлагались в рамках отдельных премиум-событий, теперь тоже будут перенесены в боевой пропуск. Таким образом, обычным игрокам придётся выбирать: либо платить, либо остаться за бортом новых активностей.

Если слухи подтвердятся, это станет тревожным сигналом, особенно на фоне других слухов — о том, что Call of Duty 2025 может стать одной из первых игр Xbox по цене $80. Напомним, следующая часть франшизы будет полуспекулятивным футуристическим продолжением Black Ops 2, с событиями, разворачивающимися в период с 2030 по 2035 год. В игре также ожидается возвращение переработанных карт из классической BO2, но судя по последним данным, планы по масштабам и структуре проекта за последние месяцы значительно изменились.

Пока Activision не дала официальных комментариев, но сообщество уже готовится к очередной волне негодования.