Слух: Call of Duty 2025 выйдет также на PS4 и Xbox One

Если вы поклонник Call of Duty, который ещё не обновился до PlayStation 5 или Xbox Series X|S, похоже, что вы сможете пользоваться своей старой системой ещё как минимум год. Согласно новому отчёту, Call of Duty 2025 разрабатывается для PlayStation 4 и Xbox One.

Впервые об этом сообщил CharlieIntel в четверг вечером. С тех пор источники Insider Gaming смогли подтвердить информацию о том, что игра разрабатывается для этих платформ. Пока неизвестно, выйдет ли она на них.

Помимо планов по выпуску игры на PlayStation 4 и Xbox One, CharlieIntel предполагает, что 13-летние системы могут быть причиной того, что в Warzone нет «двух больших карт одновременно».

Что касается того, почему игра может быть продолжена на консолях прошлого поколения, то, скорее всего, это связано с популярностью этих платформ. Тем не менее, фанаты в социальных сетях разделились во мнениях по поводу этого решения.

«То, что студии вынуждены поддерживать 12-летнее оборудование, плохо сказывается на индустрии и не позволяет в полной мере использовать потенциал игр», — сказал один из пользователей. «Пора двигаться дальше».

Другой игрок сказал: «Безумно, но неудивительно. Там по-прежнему много людей, и игра масштабируется для слабого оборудования, а игровой движок теперь можно запускать даже на телефонах, как мы видели в Warzone Mobile».