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Call of Duty 2025 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4.3 11 оценок

В Call of Duty 2025 планируется 6 полноценных карт с раундами в режиме зомби

KoRnEr
Новости

Согласно слухам, из сети, следующая часть серии Call of Duty, выход которой запланирован на конец этого года, может включать в себя в общей сложности до шести полноценных карт с зомби на протяжении всего жизненного цикла.

Новый отчет, опубликованный сегодня Insider Gaming, показал, что план разработчика Treyarch для зомби состоял в том, чтобы создать карты с нуля, чтобы их можно было использовать в разных игровых режимах, таких как традиционные раундовые режимы, скорбь и вспышка.

Что касается настроек, Treyarch экспериментировала с некоторыми экстремальными сценариями, включая:

  • Карта Нью-Йорка после Второй мировой войны, опустошенную ядерной атакой
  • Карта в японском храме расположенном у подножия вулкана
  • Карта космической станции, и другие

Неясно, все ли эти карты войдут в список, но, согласно сегодняшнему отчету, некоторые из них, как ожидается, будут выпущены в финальной версии игры.

Call of Duty 2026 получит серьезное обновление движка и создается с прицелом на новое поколение консолей

Следующая часть серии Call of Duty пока официально не анонсирована, но утечки уже показали, что игра под кодовым названием Saturn будет полуфутуристическим продолжением Black Ops 2, в котором также будут представлены переработанные карты из классической части серии.

Сообщается, что разработкой игры руководит Treyarch Games, выпустившая в прошлом году на ПК и консолях солидную Black Ops 6.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Открываем SteamDB - Most played games, ищем Клал на Дьюти....44 место. "Без лоха и жизнь плоха" Б. Котик

0
KANSERVATOR

в эти помоя ещё играют?

-2