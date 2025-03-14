В Call of Duty 2025 планируется 6 полноценных карт с раундами в режиме зомби

Согласно слухам, из сети, следующая часть серии Call of Duty, выход которой запланирован на конец этого года, может включать в себя в общей сложности до шести полноценных карт с зомби на протяжении всего жизненного цикла.
Новый отчет, опубликованный сегодня Insider Gaming, показал, что план разработчика Treyarch для зомби состоял в том, чтобы создать карты с нуля, чтобы их можно было использовать в разных игровых режимах, таких как традиционные раундовые режимы, скорбь и вспышка.
Что касается настроек, Treyarch экспериментировала с некоторыми экстремальными сценариями, включая:
- Карта Нью-Йорка после Второй мировой войны, опустошенную ядерной атакой
- Карта в японском храме расположенном у подножия вулкана
- Карта космической станции, и другие
Неясно, все ли эти карты войдут в список, но, согласно сегодняшнему отчету, некоторые из них, как ожидается, будут выпущены в финальной версии игры.
Следующая часть серии Call of Duty пока официально не анонсирована, но утечки уже показали, что игра под кодовым названием Saturn будет полуфутуристическим продолжением Black Ops 2, в котором также будут представлены переработанные карты из классической части серии.
Сообщается, что разработкой игры руководит Treyarch Games, выпустившая в прошлом году на ПК и консолях солидную Black Ops 6.
Открываем SteamDB - Most played games, ищем Клал на Дьюти....44 место. "Без лоха и жизнь плоха" Б. Котик
в эти помоя ещё играют?