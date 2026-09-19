Activision допускает завершение знаменитой подсерии Modern Warfare на четвертой части

Издательство Activision намекнуло, что Call of Duty: Modern Warfare 4 может стать заключительной главой в подсерии Modern Warfare. В рамках презентации нового сюжетного трейлера на выставке Tokyo Game Show компания охарактеризовала проект как «эпический финал».

Предстоящая игра продолжит историю, начавшуюся с перезапуска Modern Warfare в 2019 году и получившую развитие в Modern Warfare 2 и 3. Таким образом, авторы превратят оригинальную трилогию в квадрилогию, внеся ряд существенных изменений в повествование.

Дальнейшие планы издателя официально не раскрываются, однако на уровне производства уже распределены роли на ближайшие годы. Так, разработку части Call of Duty, запланированной на 2027 год, доверили студии Sledgehammer Games. Ожидается, что этот проект запустит совершенно новую подсерию — впервые за шесть лет со времен Vanguard, который стал последним подобным экспериментом компании.

По сообщениям инсайдеров, студия Treyarch также выразила намерение заняться принципиально новым проектом. Это означает, что руководство компании планирует временно заморозить развитие Modern Warfare и Black Ops — двух ключевых франшиз, выступавших главными драйверами продаж бренда в последние годы.

Смена вектора развития связана с тем, что коммерческие результаты Call of Duty: Black Ops 7 оказались ниже прогнозируемых. Слухи о масштабном пересмотре стратегии появились еще в прошлом декабре, и последние данные подтверждают стремление издателя освежить франшизу.

Следующая часть Call of Duty ознаменует переходный этап для бренда, что обусловлено усиливающимся влиянием королевской битвы Warzone на общую экосистему серии. Финальный вектор развития франшизы после 2027 года станет понятен позже.