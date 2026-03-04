Activision направила официальное предупреждение одному из крупнейших инсайдеров по Call of Duty

Один из самых известных инсайдеров по серии Call of Duty под ником TheGhostOfHope (или просто Hope) объявил о прекращении публикации утечек после получения юридического уведомления от Activision.

Инсайдер сообщил в соцсетях, что издатель потребовал от него прекратить распространение конфиденциальной информации, связанной с Call of Duty, и он намерен выполнить это требование. При этом Hope подчеркнул, что продолжит обсуждать официальные новости франшизы, но больше не будет делиться внутренними данными.

TheGhostOfHope на протяжении нескольких лет считался одним из самых надёжных источников утечек по серии. Ранее он сообщал о внутренних планах, включая детали о возможной Black Ops 7, ремейках карт для режима Zombies, предполагаемом Modern Warfare 4 и даже отдельной игре по Zombies, якобы запланированной на 2026 год.

Примечательно, что совсем недавно Activision публично опровергла информацию о самостоятельной игре Zombies — что происходит крайне редко. Спустя чуть больше недели после этого инсайдер сообщил о получении официального требования прекратить утечки.

Официальных комментариев от Activision о причинах юридических действий не последовало. Неизвестно и то, повлияли ли публикации Hope на внутренние процессы компании. Сам инсайдер не стал раскрывать подробности уведомления, что, вероятно, связано с юридическими ограничениями.