Activision официально анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 - первый трейлер уже вышел

Activision представила первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4 и раскрыла первые подробности новой части серии. Релиз шутера состоится 23 октября 2026 года.
Сюжет игры развернётся на Корейском полуострове, где Северная Корея начинает полномасштабное вторжение, способное привести к глобальному конфликту. История сосредоточится как на южнокорейских солдатах, пытающихся выжить на линии фронта, так и на капитане Прайсе, который ведёт собственную тайную операцию против организаторов войны.
Infinity Ward обещает сделать Modern Warfare 4 одной из самых мрачных частей серии. Кампания отправит игроков в самые разные точки мира: от окопной войны в Корее и боёв в Нью-Йорке до погонь в Париже, ночных рейдов SAS в Мумбаи и масштабных городских штурмов.
Мультиплеер, по словам разработчиков, сделает акцент на «приземлённом» и тактическом геймплее с улучшенным контролем персонажа и большей свободой действий. Режим DMZ также вернётся — игрокам предстоит выполнять операции в тылу врага, принимая решения о риске, добыче и эвакуации.
Ранее Activision уже начала тизерить игру через загадочную трансляцию с корейской улицей, а теперь компания официально подтвердила сеттинг и дату выхода новой части Call of Duty.
Конечно же обязательно добавили сильных независимых в кампанию
тот же движок, те же персонажи, та же графика, ничего нового. Скипаем
Трейлер уже выглядит бодрее всей МВ2
Конвейер запущен.
Я реально крякнул с момента с "Going dark" (c) на корейском. Самоирония - это хорошо!
Правда вот всё остальное... Графика почему-то кажется хуже, чем была до этого. Сеттинг с Северной/Южной Кореей... Ну хз, лично меня это особо не привлекает. Хотя, если подумать, это единственный реальный затянувшийся конфликт в современном мире, который можно показать в игре и на тебя не налетят со всех сторон. В трейлере также ни одного рельно крутого момента за которые и славится КоД, всё какое-то слишком уж пресное и приземлённое (все просто куда-то бегут).
Ну и концовочка с Гоустом, который якобы будет сражаться с Прайсом... Это уже какой-то метакринж. Т.е. они сделали Прайса плохишом (как минмиум антигероем) и стравили с другим одним из самых популярных персонажей в подсерии MW? Ну да, это решение точно будет встречено игроками с "энтузиазмом"...
В общем... Мда.