Activision официально анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 - первый трейлер уже вышел

Activision представила первый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4 и раскрыла первые подробности новой части серии. Релиз шутера состоится 23 октября 2026 года.

Сюжет игры развернётся на Корейском полуострове, где Северная Корея начинает полномасштабное вторжение, способное привести к глобальному конфликту. История сосредоточится как на южнокорейских солдатах, пытающихся выжить на линии фронта, так и на капитане Прайсе, который ведёт собственную тайную операцию против организаторов войны.

Infinity Ward обещает сделать Modern Warfare 4 одной из самых мрачных частей серии. Кампания отправит игроков в самые разные точки мира: от окопной войны в Корее и боёв в Нью-Йорке до погонь в Париже, ночных рейдов SAS в Мумбаи и масштабных городских штурмов.

Мультиплеер, по словам разработчиков, сделает акцент на «приземлённом» и тактическом геймплее с улучшенным контролем персонажа и большей свободой действий. Режим DMZ также вернётся — игрокам предстоит выполнять операции в тылу врага, принимая решения о риске, добыче и эвакуации.

Ранее Activision уже начала тизерить игру через загадочную трансляцию с корейской улицей, а теперь компания официально подтвердила сеттинг и дату выхода новой части Call of Duty.