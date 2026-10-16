Activision пожаловалась на обесценивание достижений Call of Duty со стороны игровых СМИ

Профильные медиа обесценивают масштаб и успехи Call of Duty, воспринимая достижения франшизы как нечто обыденное. Об этом в интервью изданию The Game Business заявил директор по маркетингу Activision Тайлер Баль. По его словам, на фоне всеобщего увлечения инди-сегментом журналисты и геймеры часто забывают о том, сколько ресурсов уходит на создание каждого нового блокбастера.

Топ-менеджер подчеркнул, что за ежегодными релизами скрывается колоссальный человеческий ресурс:

«Call of Duty существует уже очень давно, и из-за этого люди иногда забывают, какая огромная работа проделывается при создании этих игр. У нас работает 4500 сотрудников, которые стараются сделать игровой опыт как можно лучше».

Баль также добавил, что пресса регулярно игнорирует реальные масштабы влияния франшизы, особенно на международном уровне. В подтверждение своих слов он озвучил актуальную статистику серии:

«У нас 100 миллионов игроков, которые играют бесплатно. Мы продали 500 миллионов копий. Это одна из крупнейших франшиз всех времен. А у нашей мобильной игры миллиард загрузок — цифра, о которой люди склонны забывать, но которая гораздо более значима на международном уровне»

Эти заявления прозвучали в преддверии релиза Call of Duty: Modern Warfare 4. Выход новой части шутера запланирован на 23 октября 2026 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.