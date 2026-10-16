Activision признала необходимость инноваций в Call of Duty для возвращения доверия игроков

Серия Call of Duty оказалась на пороге масштабного перезапуска. Издательство Activision публично признало, что для сохранения лидерства в индустрии франшизе необходимы радикальные инновации и принципиально новый подход. Это заявление прозвучало на фоне коммерческого и репутационного кризиса последних релизов.

В интервью порталу The Game Business директор по маркетингу Activision Тайлер Бал раскрыл стратегию компании по возвращению доверия аудитории. По его словам, будущие части не могут просто повторять старые рецепты успеха. Издатель обязан оперативно реагировать на стремительно меняющиеся запросы игрового сообщества.

«От аудитории мы услышали, что они хотят чего-то нового, лучшего или другого. Игровая индустрия меняется прямо на наших глазах: новые игры появляются за короткие сроки, меняются вкусы геймеров и то, как именно они хотят играть», — подчеркнул Тайлер Бал.

Смена риторики Activision продиктована неудачами последних лет. Шутер Black Ops 7 продемонстрировал серьезный спад продаж по сравнению с предшественниками. Ситуацию усугубил репутационный удар, когда Battlefield 6 обошла Call of Duty, став самым продаваемым шутером года.

В компании признали ошибки и заявили, что остались недовольны качеством и наполнением прошлогоднего релиза. Практика конвейерного выпуска практически идентичных игр с минимальными интервалами себя исчерпала. Сообщество требует разнообразия, и разработчики уже работают над внедрением извлеченных уроков.

Ближайший релиз в лице Modern Warfare 4 призван вернуть серию к ее истокам. Игра сделает ставку на приземленный, реалистичный военный конфликт, глубокую кинематографичность и аутентичность. Разработчики сфокусировались на той самой идентичности, которая изначально сделала франшизу культовой.

Выход Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября 2026 года. Для Activision этот запуск станет определяющим в текущем поколении. Проекту предстоит не просто исправить финансовые показатели, но и доказать способность культовой серии эволюционировать в условиях жесткой конкуренции.