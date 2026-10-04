Activision раскрыла детали DMZ в MW4: три страны, динамическая погода и охота за оружием

В новом ролике оперативники входят в Хаджин — радиоактивную зону, скрывающую военные объекты. Миссия не регламентирована: игрокам придётся собирать ресурсы на месте. Рассказчик подчёркивает: «Пока враги охотятся за оружием, вы охотитесь за ними». Трейлер также призывает исследовать мир, раскрывать новые подробности и находить то, что ещё предстоит открыть.

Ранее сообщалось, что карта охватывает три страны: Южную Корею, Северную Корею и Россию. Это динамичный, живой мир с меняющейся системой погоды, убежищем, механикой крафта и странствующими фракциями.

Для игроков, ориентированных на PvP, предусмотрена новая система репутации. Убийство других игроков без провокации даёт репутацию «Отбросов». По мере повышения награды нарушитель становится разыскиваемым — другие игроки смогут покупать разведывательные данные, указывающие его местоположение, и выслеживать цель.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет 23 октября на Sony PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.