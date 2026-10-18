Activision считает, что Modern Warfare 4 и GTA 6 заставят игроков вернуться к консолям в 2026 году

Директор по маркетингу Activision Тайлер Бал подчеркнул, что Call of Duty: Modern Warfare 4 по-прежнему способна конкурировать за внимание игроков даже с GTA 6. В интервью The Game Business он назвал эти две игры крупнейшими релизами года, отдельно оговорившись, что не хочет обидеть поклонников The Legend of Zelda.

«Ничего личного, Zelda, но, думаю, это две главные игры года», — заявил Бал. По его словам, выход таких масштабных проектов побуждает людей снова включать Xbox и PlayStation, возвращаться к играм и привлекает дополнительное внимание к индустрии в целом.

Представитель Activision также объяснил, в чём, по его мнению, заключается главное преимущество Call of Duty. Исследования компании показывают, что игроков привлекают не только перестрелки и механики, но и возможность проводить время с друзьями. Бал считает, что кроссплатформенная игра остаётся важной особенностью серии. В этом году Call of Duty также возвращается на консоли Nintendo — Modern Warfare 4 выйдет на Switch 2.

При этом ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time тоже претендует на внимание публики этой осенью. Modern Warfare 4, вероятно, продастся лучше благодаря выходу на большем количестве платформ и популярности серии. Однако это не обязательно означает, что игру будут вспоминать так же долго, как культовую Zelda.

В интервью Бал затронул и решение Microsoft не добавлять Modern Warfare 4 в Game Pass в день релиза — в отличие от прошлогодней Black Ops 7. По его словам, прежняя схема создавала путаницу вокруг того, как именно игрокам получить Call of Duty. Теперь Activision намерена упростить коммуникацию с покупателями. Компания также предложила скидку 10% для постоянных клиентов и эксклюзивный чертёж оружия для аудитории Xbox.

Кампания Modern Warfare 4 уже стала доступна покупателям предзаказа. Режим DMZ запустят 20 октября, а полноценный релиз игры состоится 23 октября.