Activision утверждает: 90% трейлера Modern Warfare 4 это настоящий геймплей на движке игры

В эпоху, когда игроки привыкли к красивым кинематографичным трейлерам, которые не имеют ничего общего с финальным продуктом, компания Activision сделала смелое заявление. Официальный аккаунт серии в X (ранее Twitter) сообщил, что 90% показанного в первом трейлере Modern Warfare 4 - это «in-engine» (рендеринг на движке игры), максимально приближенный к тому, что геймеры увидят на экранах своих мониторов и телевизоров.

Этот впечатляющий технологический скачок не случаен. Activision объявила о радикальной смене производственной стратегии: персональный компьютер стал ведущей целевой платформой при разработке Modern Warfare 4.

Новый подход к оптимизации: Разработчики из Infinity Ward сосредоточились на том, чтобы создать гибкий и масштабируемый код. Это позволит игре выдавать «картинку мечты» на топовых ПК, при этом оставаясь стабильной и красивой на других конфигурациях.

Бонус для консолей: Как ни парадоксально, но упор на ПК-разработку помогает и консольщикам. Создавая игру с прицелом на гибкость архитектуры ПК, программистам становится легче переносить и адаптировать код для PlayStation 5, Xbox Series X|S и новой Nintendo Switch 2, сохраняя при этом высокий уровень детализации.

Конец эры CGI-фейков: Заявление Activision это прямой вызов индустрии. Издатель подчеркивает, что фотореализм, который мы видели в ролике (особенно освещение в ночных рейдах в Мумбаи и погодные эффекты в Корее), — это не «отрендеренная в студии картинка», а работа графического движка в реальном времени.

Если слова Activision подтвердятся, Modern Warfare 4 может стать самой технологичной игрой во франшизе. Подобный подход уже приносил плоды в прошлом, но перевод фокуса на ПК-индустрию в качестве приоритета — это серьезный сигнал. Это значит, что владельцы современных видеокарт смогут увидеть игру во всей красе без необходимости ждать «допиливания» порта после релиза.

Напомним, что отказ от версий для PS4 и Xbox One также позволил Infinity Ward избавиться от оков железа 2013 года, что дало разработчикам свободу внедрять продвинутую физику окружения и сложные системы частиц в DMZ 2.0.