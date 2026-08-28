Activision вручает судебные документы продавцам читов для Call of Duty лично со съёмкой на видео

Непрекращающаяся борьба с хакерами и читерами в онлайн-играх нанесла ущерб всем видам франшиз, и даже могущественная Call of Duty регулярно сталкивается с этим

Античитерская система RICOCHET от Activision, безусловно, переживала взлеты и падения: в Warzone и практически во всех играх Call of Duty за последнее время появлялись аимботы и валлхаки. Но издатель не собирается отступать, и последние события показывают, на какие меры он готов пойти, чтобы обеспечить честную игру.

Юристы компании годами работали над борьбой с мошенниками, но на этот раз, в преддверии выхода Modern Warfare 4, у них есть видео-доказательства, подтверждающие это. В новой серии постов в Twitter/X Activision опубликовала реальные кадры того, как продавцам и создателям читов вручают судебные документы.

Сегодня Activision сообщила, что «пресекла деятельность более 375 компаний, занимающихся перепродажей читов, направила более 80 требований о прекращении противоправных действий и закрыла более 30 поставщиков, и это еще не все, включая судебные разбирательства, если это потребуется».

СОЗДАВАЙТЕ ЧИТЫ. ПРОДАВАЙТЕ ЧИТЫ. МЫ ВАС НАЙДЕМ, — заявила Activision. Работа, которую мы проводим, позволяет преследовать людей и компании, стоящие за читерскими продуктами, и разрушать экосистему, которая получает от них прибыль. Это еще один способ, которым мы работаем над тем, чтобы усложнить использование читов — не только для тех, кто их использует, но и для тех, кто их создает и продает.

Что касается бета-версии MW4, прошедшей на прошлой неделе, Activision заявила, что «за миллионы сыгранных матчей уровень читеров снизился, обойти блокировки оборудования стало сложнее, а время реагирования улучшилось», но борьба продолжается, и правовая система является её главным оружием.