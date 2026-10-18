Актёр озвучки капитана Прайса поблагодарил фанатов за отзывы о Modern Warfare 4 и попросил не спойлерить сюжет

Барри Слоун, сыгравший капитана Джона Прайса в Call of Duty, обратился к поклонникам после того, как кампания Modern Warfare 4 получила множество положительных отзывов. Игроки хвалят сюжет за напряжённость и жестокость, а некоторые уже называют его одним из лучших в серии. На фоне обсуждений актёр поблагодарил аудиторию за добрые слова и попросил не раскрывать ключевые события игры.

Первые впечатления начали появляться в социальных сетях в течение суток после открытия раннего доступа. Фанаты отмечают высокую интенсивность происходящего и сравнивают кампанию с классическими сюжетными режимами оригинальной Modern Warfare 2 и Black Ops. Некоторые игроки считают, что новая история вполне может соперничать с самыми запоминающимися частями франшизы.

На фоне многочисленных отзывов отдельную похвалу получил и сам Слоун за исполнение роли капитана Прайса. Актёр ответил поклонникам в социальных сетях: «Спасибо за все добрые слова. Я их вижу. Я их читаю. И я благодарен». При этом он обратил внимание на то, что в сети уже распространяются спойлеры, раскрывающие сюжетные повороты новой игры.

Слоун попросил игроков уважать тех, кто ещё не успел пройти кампанию, и не публиковать подробности сюжета без предупреждения. «Давайте позволим людям наслаждаться игрой в своём темпе. Никаких спойлеров. Браво-шесть — уходим в тень», — написал актёр. Ранний доступ к Modern Warfare 4 уже открыт, режим DMZ появится 20 октября, а полноценный релиз состоится 23 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.