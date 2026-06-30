Авторы Call of Duty: Modern Warfare 4 прямо рекламируют отсутствие шутера в Game Pass

Activision вынуждена рекламировать отсутствие Call of Duty: Modern Warfare 4 в подписке Game Pass на релизе. В рекламных баннерах компания подчёркивает: «Не в Game Pass в этом году. Оформите предзаказ сейчас» — превращая отсутствие игры в подписке в аргумент для покупки.

Modern Warfare 4 станет первой флагманской игрой серии с 2023 года, которой не будет в Game Pass на старте. Microsoft купила Activision Blizzard за $68,7 млрд в том числе ради расширения подписки, но ставка не сработала: взрывного роста подписчиков не произошло, а продажи упали.

По данным Bloomberg, включение Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass обошлось Microsoft в $300 млн упущенной прибыли. Весной компания снизила цену подписки, но исключила из бонусов новые Call of Duty на релизе.

Modern Warfare 4 выйдет 23 октября 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Игрокам обещают мрачную кампанию, приземлённый мультиплеер, режим DMZ и перевод на русский язык.

Теперь Activision делает ставку на прямые продажи, а не на подписку. Для фанатов серии это означает: хотите играть на старте — покупайте отдельно.