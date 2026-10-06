Авторы Call of Duty: MW4 позиционируют новый режим DMZ как "динамичный шутер с эвакуацией"

Infinity Ward устроила масштабный разбор DMZ — грядущего режима для Modern Warfare 4, который авторы амбициозно продвигают как «динамичным шутером с эвакуацией». Разработчики явно планируют потеснить лидеров этого популярного направления: пока Escape from Tarkov делает ставку на суровый реализм, а ARC Raiders уходит в приключенческую плоскость, DMZ предложит геймерам непрекращающийся драйв и плотные огневые контакты.

В детальном 15-минутном видеоролике студия показала изнутри процесс создания новинки и объяснила ее философию. В Infinity Ward убеждены, что жанр экстракшн-шутеров еще не раскрыл свой потенциал до конца. Своим новым проектом команда хочет не просто освежить знакомую формулу, но и сделать этот традиционно сложный жанр понятным и привлекательным для огромной аудитории обычных игроков.

По словам креативного директора сетевого режима Джо Секота, игровой процесс избавили от скучной рутины: игрокам не придется часами бродить по локациям ради сбора ресурсов, лишь изредка натыкаясь на врагов. Динамику будут поддерживать продвинутые боты, разделенные на четыре ранга сложности. Вдобавок на карте появятся грозные боссы — Командиры и Лейтенанты, за уничтожение которых отряды получат топовое снаряжение.

Для Call of Duty этот режим стал, по признанию самих авторов, «главным и самым смелым экспериментом» за последние годы. Карта будет буквально перенасыщена ценным лутом, экипировкой и соперниками, из-за чего на ней практически не останется безопасных зон для передышки. Такой ураганный темп матчей должен стать отличным крючком для массового игрока, а уникальные геймплейные механики гарантированно привлекут внимание опытных ветеранов жанра.

Call of Duty:MW4 выйдет 23 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Switch 2.