Бета-версия Call of Duty: Modern Warfare 4 даст возможность впервые взглянуть на сюжетную кампанию

С 21 по 25 августа пользователи, оформившие предварительный заказ на Call of Duty: Modern Warfare 4, а также обладатели подписки Xbox Game Pass смогут принять участие в бета-тестировании игры раньше остальных. Открытое бета-тестирование продлится с 28 августа по 1 сентября.

Более того, на первом этапе Infinity Ward предоставит участникам эксклюзивный доступ к новому контенту. Помимо традиционного многопользовательского режима (с семью картами), бета-версия будет включать в себя контент, связанный с режимом кампании. Речь идёт о миссии «Окопавшись». Уже выпущен тизер. Warzone также станет частью мероприятия.

Более подробная информация будет раскрыта во время Call of Duty: NEXT 21 августа 2026 года.