Безоговорочное лидерство: Call of Duty: Modern Warfare 4 возглавила топ предзаказов в PlayStation Store

Несмотря на споры о сюжете, цене в $70 и неожиданные повороты с Макаровым, магия серии Call of Duty продолжает работать безотказно. Согласно свежим данным цифрового магазина PlayStation Store, расширенное издание Modern Warfare 4 Vault Edition официально стало самой предзаказываемой игрой на платформе.

Доминирование премиум-сегмента: Тот факт, что первое место занимает именно самое дорогое издание ($100 без учета скидок), говорит о колоссальном уровне доверия и интереса со стороны аудитории. Игроки готовы переплачивать за ранний доступ, скины и сезонные пропуски, чтобы быть в полной боевой готовности к релизу.

Скидка за лояльность сработала: Аналитики отмечают, что новая система Loyalty Discount (скидка 10% для ветеранов серии) стала отличным триггером. Возможность купить ультимативное издание за $90 вместо $100 подтолкнула многих сомневающихся к оформлению покупки прямо сейчас.

Опережая конкурентов: MW4 удалось обойти в чартах все грядущие хиты, подтвердив статус Call of Duty как самого прибыльного и стабильного бренда в игровой индустрии для консолей Sony.

Напомним, что полноценный показ геймплея режима DMZ 2.0 состоится уже 7 июня, и, судя по текущим темпам предзаказов, после этой демонстрации продажи могут взлететь еще выше.