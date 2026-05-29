Безоговорочное лидерство: Call of Duty: Modern Warfare 4 возглавила топ предзаказов в PlayStation Store

Несмотря на споры о сюжете, цене в $70 и неожиданные повороты с Макаровым, магия серии Call of Duty продолжает работать безотказно. Согласно свежим данным цифрового магазина PlayStation Store, расширенное издание Modern Warfare 4 Vault Edition официально стало самой предзаказываемой игрой на платформе.
- Доминирование премиум-сегмента: Тот факт, что первое место занимает именно самое дорогое издание ($100 без учета скидок), говорит о колоссальном уровне доверия и интереса со стороны аудитории. Игроки готовы переплачивать за ранний доступ, скины и сезонные пропуски, чтобы быть в полной боевой готовности к релизу.
- Скидка за лояльность сработала: Аналитики отмечают, что новая система Loyalty Discount (скидка 10% для ветеранов серии) стала отличным триггером. Возможность купить ультимативное издание за $90 вместо $100 подтолкнула многих сомневающихся к оформлению покупки прямо сейчас.
- Опережая конкурентов: MW4 удалось обойти в чартах все грядущие хиты, подтвердив статус Call of Duty как самого прибыльного и стабильного бренда в игровой индустрии для консолей Sony.
Напомним, что полноценный показ геймплея режима DMZ 2.0 состоится уже 7 июня, и, судя по текущим темпам предзаказов, после этой демонстрации продажи могут взлететь еще выше.
Мда. Показали синематик, лошочки уже побежали покупа
По трейлеру вроде норм))) Но я ее все равно буду пиратить мне интересна только компания)))
Это бред, есть лидер ГТА 6 но он недоступен для предзаказа, значит на его месте теперь лидер Колда, кому еще нужны доказательство что гта перенесут на 2027, игры выходят почти в один и тот-же временной (колда конец Октября - гта 6 середина Ноября) период где предзаказы на гта 6??????????
Интересный сеттинг. С радостью пройду сингл
я не удивлен