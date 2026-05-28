Безумный сюжетный поворот: В сеть утек главный спойлер кампании Modern Warfare 4

Похоже, студия Infinity Ward решила провести «работу над ошибками» после крайне неоднозначного приема сюжетной кампании Modern Warfare III. Инсайдер сообщил о шокирующем сценарном ходе:
Владимир Макаров, главный антагонист новой трилогии, будет убит уже во второй миссии Modern Warfare 4.
На протяжении предыдущих частей разработчики (Infinity Ward и Sledgehammer Games) старательно выстраивали образ Макарова как «главного архитектора хаоса» и всемогущего злодея, который дергает за ниточки из тени. Однако в новой части авторы, судя по всему, решили резко сменить курс.
Ирония судьбы:
- «Мы с этим закончили»: Фанаты в сети уже шутят, что Infinity Ward буквально говорит игрокам: «Да, нам самим это не понравилось».
- Смена приоритетов: По всей видимости, студия решила освободить место для новой геополитической угрозы, которая будет куда более масштабной, чем один террорист.
Похоже, Infinity Ward стремится дистанцироваться от спорных сценарных решений прошлых лет, чтобы вернуть серии дух «приземленного» военного конфликта, где злодеи сменяются, а война никогда не меняется.
Эти обсосы не только Прайса и Гоуста во всеx сериях по кд используют, но уже старый лор переписывают. То есть это настолько бездарные дегенераты, неспособные новый сюжет написать, что им приходится ВСЕГО ЛИШЬ старый изменять. Пздц.
Они Макарова и злую ЧВК в каком году придумали, в году 2008? ДВАДЦАТЬ ЛЕТ прошло, а ничего не меняется, снова Макаров #1 #2 #2, снова злая ЧВК #1 #2 #3 устраивающая резню в мире.
Колда должна занять право худшего конвейера, даже отсосины или фар край до такого не скатывались, там хоть что-то новое пытаются сделать.
Е-мое
Внезапный сюжетный поворот:
Прайс теперь тройной агент. Его дедушка русский, который служил в КГБ, а мама кореянка из спецслужб, которая переселилась в СССР после корейской войны. Но злые бриташки их вычисляют и устраняют на территории СССР, а младенца Прайса забирает один из британских спецназовцев, который выполнял устранение, ибо Прайс напомнил ему ребёнка, которого он потерял год назад. Он в итоге усыновляет его и воспитывает аки достойного демократии гражданина. И вот Прайс в 4 части узнает всё это из подсказок неизвестного северокорейца (его двоюродного брата), который наводит его на след прошлого и направляет к слитым секретным данным о том инциденте. И вот Прайс становится главным антагонистом, ибо везде обман. Серая мораль. Занавес.
Вернется в варзоне