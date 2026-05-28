Безумный сюжетный поворот: В сеть утек главный спойлер кампании Modern Warfare 4

Похоже, студия Infinity Ward решила провести «работу над ошибками» после крайне неоднозначного приема сюжетной кампании Modern Warfare III. Инсайдер сообщил о шокирующем сценарном ходе:

Спойлер

Владимир Макаров, главный антагонист новой трилогии, будет убит уже во второй миссии Modern Warfare 4.

Спойлер

На протяжении предыдущих частей разработчики (Infinity Ward и Sledgehammer Games) старательно выстраивали образ Макарова как «главного архитектора хаоса» и всемогущего злодея, который дергает за ниточки из тени. Однако в новой части авторы, судя по всему, решили резко сменить курс.

Ирония судьбы:

«Мы с этим закончили»: Фанаты в сети уже шутят, что Infinity Ward буквально говорит игрокам: «Да, нам самим это не понравилось».

Смена приоритетов: По всей видимости, студия решила освободить место для новой геополитической угрозы, которая будет куда более масштабной, чем один террорист.

Похоже, Infinity Ward стремится дистанцироваться от спорных сценарных решений прошлых лет, чтобы вернуть серии дух «приземленного» военного конфликта, где злодеи сменяются, а война никогда не меняется.