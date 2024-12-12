Call of Duty 2026 может получить продвинутую систему передвижения и набор классических карт из Modern Warfare 3 (2011)

В новой Call of Duty мы снова сможем бегать по стенам. Пока что это неофициальная информация от инсайдера Hope, но он также рассказал, что в игре появится продвинутая система передвижения Omnimovement. А ещё поклонников серии наверняка обрадует возвращение любимых карт из Modern Warfare 3 2011 года. Если верить инсайдеру, разработчики собираются обновить большинство из них и добавить несколько совершенно новых локаций.

По тем же слухам, за разработку отвечает студия Infinity Ward, а выйти игра должна в конце 2026 года как новая часть серии Modern Warfare. Правда, официально это пока никто не подтверждал.