Call of Duty 2026 получит серьезное обновление движка и создается с прицелом на новое поколение консолей

Популярная серия шутеров Call of Duty традиционно выходит каждый год и практически ничем не выделяется, особенно в технической части из-за приверженности к старому поколению консолей. Однако похоже, в 2026 году игроков ждет нечто особенное. По информации инсайдера TheGhostOfHope, следующая часть серии разрабатывается с прицелом на новое поколение консолей, а также получит серьезный технический апгрейд. Если эти данные верны, это может быть первый реальный намек на релиз новых консолей Microsoft осенью 2026 года.

В отличие от Call of Duty 2025, которая, вероятно, еще будет поддерживать PS4 и Xbox One, следующая часть полностью откажется от консолей прошлого поколения. Это означает, что игру разрабатывают с упором на более мощное железо, что позволит значительно улучшить графику, физику и детализацию окружения.

Еще один важный момент — серьезное обновление движка. Инсайдер утверждает, что разработчики уберут избыточные визуальные эффекты, которыми был перегружен Modern Warfare II, а также могут отказаться от принудительного сглаживания, которое не нравилось многим игрокам.

Помимо технических изменений, начали появляться первые слухи о сюжетной кампании. По последним данным, новая часть франшизы может развивать события Black Ops 2 и будет сфокусирована на противостоянии США и Китая в ближнем будущем. Подробности пока держатся в секрете, но источники намекают, что нас ждет мрачный, политически заряженный сюжет, в котором поднимутся темы гибридных войн, информационных манипуляций и новых технологий на поле боя.

Call of Duty 2026 может стать первой игрой серии за долгие годы, которая не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One. Это означает, что Activision окончательно завершает поддержку прошлого поколения, а франшиза Call of Duty переходит на новый уровень технологического развития. Официального анонса пока не было, но если слухи подтвердятся, фанатов ждет самый амбициозный шутер в истории серии.