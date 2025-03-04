Call of Duty 2026 получит серьезное обновление движка и создается с прицелом на новое поколение консолей

Популярная серия шутеров Call of Duty традиционно выходит каждый год и практически ничем не выделяется, особенно в технической части из-за приверженности к старому поколению консолей. Однако похоже, в 2026 году игроков ждет нечто особенное. По информации инсайдера TheGhostOfHope, следующая часть серии разрабатывается с прицелом на новое поколение консолей, а также получит серьезный технический апгрейд. Если эти данные верны, это может быть первый реальный намек на релиз новых консолей Microsoft осенью 2026 года.
В отличие от Call of Duty 2025, которая, вероятно, еще будет поддерживать PS4 и Xbox One, следующая часть полностью откажется от консолей прошлого поколения. Это означает, что игру разрабатывают с упором на более мощное железо, что позволит значительно улучшить графику, физику и детализацию окружения.
Еще один важный момент — серьезное обновление движка. Инсайдер утверждает, что разработчики уберут избыточные визуальные эффекты, которыми был перегружен Modern Warfare II, а также могут отказаться от принудительного сглаживания, которое не нравилось многим игрокам.
Помимо технических изменений, начали появляться первые слухи о сюжетной кампании. По последним данным, новая часть франшизы может развивать события Black Ops 2 и будет сфокусирована на противостоянии США и Китая в ближнем будущем. Подробности пока держатся в секрете, но источники намекают, что нас ждет мрачный, политически заряженный сюжет, в котором поднимутся темы гибридных войн, информационных манипуляций и новых технологий на поле боя.
Call of Duty 2026 может стать первой игрой серии за долгие годы, которая не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One. Это означает, что Activision окончательно завершает поддержку прошлого поколения, а франшиза Call of Duty переходит на новый уровень технологического развития. Официального анонса пока не было, но если слухи подтвердятся, фанатов ждет самый амбициозный шутер в истории серии.
Наверное я был самым ярым фанатом этой серии,вплоть до БО2 ,НЕ понимал всех этих иди@тов,которые кричали что конвейр ,все дела,может так как они играли в мульт,там да,придумать было нечего.Но сюжет,черт подери, как они были прекрасны,атмосфера,спецэффекты,эпик,драма,персонажи,все 10/10.И вот после БО2,началась какая то клоунада,пони радужные которые бегают рядом с тобой на поле боя,Т1000 казнит черепашку-ниндзя ,крепкий орешек бьется с гигантской кошкой,и в это время Годзила с размером Бурж-Халифа бьется с Кинг-Конгом.В сюжетке Соуп пристраивает своего маленького Прайса Гоусту ,супер сильные женщины ,которым подчиняется картель ...В голове всегда одна фраза "Что , мать вашу , это такое?"
MW19 и Cold War в целом играбельные, с остальными согласен.
Из последних,Колд Вар понравился сюжеткой , и немногим меньше БО6. МВ2019 геймплей хорош,и пару тайных миссии по зачистке.Но в целом,снова же этот бред,в мусульманской стране,женщина генерал-симус,и т.д,что на прочь мешает погружению,и на самом деле видно что много вырезали,в трейлере есть много фрагментов ,которых нет в игре,скорее всего где и была серая мораль,где показывали американскую армию не в лучшем свете
Короче, не ждите чего то нового! ))))
проблема последних call of duty, лично для меня, это то, что играя в онлайн, тебе приходится в неё не играть, а работать. вся система battle pass очень утомляет и заставляет сидеть сутками за игрой, чтобы закрыть этот чёртов battle pass.
Можно же просто забить на него, он не дает ничего кроме мусора
Это означает, что игра будет весить еще больше. Ведь скинчики на ВСЁ нужно же добавлять в игру, а они весят не мало. А при большей детализации, веса будет еще больше