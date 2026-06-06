Call of Duty делает ставку на экстракшен: раскрыты подробности масштабно переработанного режима DMZ в Modern Warfare 4

Activision и Infinity Ward поделились первыми полноценными подробностями о режиме DMZ для Call of Duty: Modern Warfare 4. Судя по описанию, разработчики решили превратить экспериментальную идею из прошлых частей в один из ключевых элементов новой игры.

События режима развернутся в зоне отчуждения Хаджин — масштабной боевой песочнице, где игроки смогут выполнять сюжетные задания, участвовать в побочных операциях, собирать ресурсы, создавать снаряжение и эвакуироваться с добычей. При этом мир будет постоянно меняться: погодные условия, расположение вражеских сил и военные события станут динамическими.

Особый акцент сделан на свободе действий. Игроки смогут отправляться в рейды как в одиночку, так и в составе отряда, выбирая между сюжетными миссиями, исследованием территории или охотой за ценными ресурсами. В одной сессии будут сосуществовать как PvE-сражения против искусственного интеллекта, так и столкновения с другими игроками.

Одной из самых интересных новинок выглядит собственная база операций. Её можно будет развивать, открывая новые возможности для хранения лута, крафта и прогрессии персонажа. Дополняет систему специальный рейтинг DMZ, черты бойцов и задания с наградами за устранение других операторов.

Судя по представленным деталям, DMZ уже не выглядит побочным режимом. Скорее это попытка Activision занять нишу, которую сегодня активно развивают экстракшен-шутеры вроде Escape from Tarkov и других представителей жанра, но в более доступном и массовом формате Call of Duty.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.