Call of Duty: Modern Warfare 4 будет использовать генеративный ИИ - подтверждено на странице в Steam

Похоже, позитивный настрой вокруг Call of Duty: Modern Warfare 4, которую хвалили за улучшенные механику и дизайн карт, омрачило одно открытие. На странице игры в Steam появилось уведомление о том, что при её создании использовались генеративные ИИ-инструменты. Эта новость вызвала в сообществе неоднозначную реакцию, напомнив о скандале с предыдущей частью серии.

31 мая 2026 года на странице Call of Duty: Modern Warfare 4 в Steam появилось уведомление о раскрытии информации об ИИ‑контенте. Согласно требованию платформы, разработчики обязаны сообщать, используется ли в игре генеративный ИИ.

Формулировка стандартная и довольно размытая: компания Infinity Ward и издатель Activision подтверждают, что «используют генеративные ИИ-инструменты для создания части игровых ассетов». Однако не уточняется, какие именно элементы были созданы с помощью нейросетей, и какую часть контента они занимают.

Игроки восприняли это известие без особой радости, и тому есть веские причины. Ещё в прошлом году предыдущая часть серии, Call of Duty: Black Ops 7, подверглась жёсткой критике. Пользователи называли созданные с помощью ИИ внутриигровые элементы «халтурой» (AI slop), а их качество оставляло желать лучшего.

Новость о возвращении к спорной практике, несмотря на прошлогоднюю негативную реакцию, вызвала новую волну беспокойства. Многие опасаются, что качество некоторых игровых элементов может снова пострадать. При этом стоит отметить, что ИИ, по мнению сообщества, предположительно используется для создания косметических предметов, таких как аватары (Calling Cards), эмблемы и загрузочные экраны, а не для генерации карт, сюжетной кампании или механик геймплея.

Несмотря на тень, которую нависло это разоблачение, стоит отметить, что сама игра — первый проект серии для консолей текущего поколения, который также выйдет на Nintendo Switch 2 — продолжает вызывать интерес благодаря проработке игрового процесса.

Activision и Infinity Ward по-прежнему не раскрывают полную картину об использовании ИИ. Многое прояснится только после выхода игры 23 октября 2026 года. Однако уже сейчас ясно, что вопрос этики и качества ИИ-контента в больших играх остаётся острым.