Call of Duty: Modern Warfare 4 будет поддерживать трассировку лучей на ПК

Недавно Activision анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4. И теперь появились ещё некоторые подробности о ее версии для ПК. За разработку версии для ПК отвечает команда Beenox, которая добавит эффекты трассировки лучей.

По словам разработчиков, версия для ПК будет поддерживать трассировку лучей для отражений, затенения окружающей среды, теней и объёмных эффектов.

Для игроков, которые хотят добиться максимальной визуальной точности, высокопроизводительные варианты для ПК включают поддержку DLSS 4.5, расширенную трассировку лучей в реальном времени в кампании, многопользовательском режиме и DMZ, улучшенную производительность при трассировке лучей для отражений, затенения окружающей среды, теней и объёмных эффектов, а также более качественные настройки визуальных эффектов и объёмных эффектов.

Beenox заявила, что также добавит несколько вариантов масштабирования и генерации кадров. Таким образом, почти наверняка будет поддержка AMD FSR 4.0 и NVIDIA DLSS 4.5.