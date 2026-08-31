Call of Duty: Modern Warfare 4 на Switch 2 оказался серьёзным испытанием - разработчики добились 60 FPS

Перенос Call of Duty: Modern Warfare 4 на Nintendo Switch 2 стал для Digital Legends настоящим техническим испытанием. Разработчики признаются, что над оптимизацией пришлось серьёзно поработать, однако результатом команда осталась довольна — в мультиплеере игра сможет работать при 60 кадрах в секунду.

Modern Warfare 4 станет первой основной частью Call of Duty на консоли Nintendo со времён Call of Duty: Ghosts, вышедшей ещё в 2013 году. Поэтому перед Digital Legends стояла непростая задача: адаптировать современный шутер под железо Switch 2, не превратив версию для Nintendo в заметно урезанный вариант.

Ассоциированный продюсер Digital Legends Беатрис Гонсалес рассказала, что команда старалась подходить к работе максимально осторожно. При этом опыт студии оказался очень кстати — разработчики уже около 25 лет работают с играми для необычных и отличающихся друг от друга платформ.

Главным достижением команда считает производительность. В док-режиме мультиплеер Modern Warfare 4 рассчитан на 60 FPS, тогда как в портативном режиме игра сейчас работает примерно на 44 кадрах в секунду. Оптимизация ещё продолжается, поэтому показатель для портативной версии может измениться до релиза.

«Мы очень довольны результатами, потому что получили 60 FPS в мультиплеере», — отметила Гонсалес.

При этом разработчики не ограничились простой технической адаптацией. Modern Warfare 4 использует особенности управления Switch 2: игроки смогут задействовать гироскоп Joy-Con и Pro Controller, а сами Joy-Con можно положить на поверхность и использовать в качестве мыши.

Именно эта возможность произвела на Гонсалес особенно сильное впечатление. По её словам, первый момент, когда разработчики увидели работающий режим управления мышью, стал настоящим «вау-моментом».

Основная работа Digital Legends была сосредоточена на оптимизации практически всех элементов игры. Команда перерабатывала технологическую часть проекта, чтобы добиться стабильной работы мультиплеера при 60 FPS в док-режиме, а также отдельно адаптировала игру под портативное использование.

В итоге разработчики называют перенос Modern Warfare 4 на Switch 2 не просто сложной задачей, а «очень захватывающим испытанием». Судя по заявленным результатам, Nintendo впервые за много лет действительно получит полноценную основную Call of Duty, а не компромиссную версию, сделанную исключительно ради присутствия серии на платформе.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет 23 октября на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.