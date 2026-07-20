Call of Duty: Modern Warfare 4 получила даты беты - игроки смогут опробовать новый шутер уже в августе

Activision и Infinity Ward объявили сроки проведения бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 4. Игроки смогут познакомиться с новым шутером ещё до релиза: сначала доступ получат владельцы предзаказов, а затем — все желающие.

Ранний доступ к бете пройдёт с 21 по 25 августа на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. После этого начнётся открытое тестирование, которое будет доступно с 28 августа по 1 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

Перед стартом беты Activision проведёт специальную презентацию Call of Duty: NEXT 21 августа. В рамках мероприятия разработчики покажут новые геймплейные материалы, расскажут подробности о многопользовательском режиме и представят дополнительные анонсы.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК через Steam, Microsoft Store и Battle.net. Предзаказы уже открыты на большинстве платформ, а пользователи Switch 2 смогут оформить их с 26 августа.