Call of Duty: Modern Warfare 4 получила эпичный сюжетный трейлер - Мадс Миккельсен сыграл одного из злодеев

Activision представила масштабный сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 4, раскрыв завязку новой части популярной серии. Полноценный релиз шутера состоится 23 октября, а доступ к сюжетной кампании для владельцев игры откроется на неделю раньше — 16 октября.

События кампании развернутся на фоне нового конфликта в Корее. История сосредоточится сразу на двух героях: южнокорейском новобранце, рядовом Паке, и капитане Джоне Прайсе — бывшем командире Оперативной группы 141. Вместе им предстоит оказаться в центре масштабного противостояния и противостоять силам противника.

Одного из ключевых злодеев в игре, судя по представленному ролику, исполнил датский актёр Мадс Миккельсен. Он уже знаком поклонникам игр по роли Клиффа в Death Stranding, а теперь появится в новой части Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет 23 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Игра получит русские субтитры.