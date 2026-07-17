Call of Duty: Modern Warfare 4 получит улучшения для PS5 Pro - Activision раскрыла особенности версии

Activision рассказала, какие преимущества получат владельцы PlayStation 5 Pro в Call of Duty: Modern Warfare 4. Игра будет использовать возможности обновлённой консоли, включая улучшенную технологию масштабирования PSSR 2.0 и разблокированную частоту кадров.

На PS5 Pro шутер предложит более высокое качество изображения как в режимах 60, так и 120 кадров в секунду. Кроме того, при использовании VRR и дисплея с поддержкой 120 Гц игроки смогут включить разблокированную частоту кадров для максимально плавного игрового процесса.

Обычная версия для PlayStation 5 также получит поддержку ключевых функций DualSense, включая адаптивные триггеры и тактильную отдачу. Помимо этого, Activision подтвердила наличие режимов 120 Гц, VRR и специального Low Energy Mode, который снижает энергопотребление консоли.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Помимо сюжетной кампании, действие которой развернётся на фоне вторжения Корейской народной армии на Корейский полуостров, игра предложит традиционный многопользовательский режим и возвращение DMZ — экстракционного режима, дебютировавшего в Call of Duty: Modern Warfare II.