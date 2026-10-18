Call of Duty: Modern Warfare 4 превзошла пиковый онлайн Black Ops 7 ещё до полноценного релиза

Call of Duty: Modern Warfare 4 привлекла более 108 500 одновременных игроков в Steam, хотя пока доступна только сюжетная кампания для покупателей предзаказа. По данным CharlieINTEL, этот результат превзошёл пиковый онлайн Call of Duty: Black Ops 7. При этом мультиплеер и режим DMZ в новой части ещё не запущены.

Такой старт особенно примечателен на фоне бета-тестирования Modern Warfare 4, во время которого количество игроков заметно снизилось. Тогда возникли сомнения в том, насколько тепло аудитория встретит новую часть. Однако запуск кампании показал, что интерес к серии остаётся высоким, а игроки готовы покупать игру ради одиночного прохождения ещё до выхода всех режимов.

Результат Modern Warfare 4 не стал рекордом для всей франшизы Call of Duty, но превзойти пиковый онлайн Black Ops 7 только за счёт кампании — заметное достижение. При этом сравнение касается именно Steam: доступность предыдущих частей через Xbox Game Pass могла влиять на количество игроков, запускающих их через магазин Valve.

Сюжетный режим Modern Warfare 4 также получает положительные отзывы. Игроки хвалят историю за напряжённость и эмоциональные моменты, а некоторые уже называют её одной из лучших кампаний серии за последние годы. Это особенно важно на фоне критики сюжетных режимов Modern Warfare 3 и Black Ops 7, которые многие поклонники сочли недостаточно впечатляющими.

Успех кампании вновь подчёркивает, что одиночное прохождение остаётся важной частью Call of Duty, даже несмотря на популярность мультиплеера. Полноценный релиз Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября, а режим DMZ должен появиться 20 октября. После запуска всех режимов станет понятнее, сможет ли игра сохранить высокий онлайн.