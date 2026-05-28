Call of Duty может вернуться на консоли Nintendo спустя 13 лет - Modern Warfare 4 выйдет на Switch 2

Серия Call of Duty впервые за более чем десять лет может появиться на консоли Nintendo. По данным инсайдера Nate the Hate, предстоящая Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет на Nintendo Switch 2, став первой игрой франшизы на платформе компании со времен Call of Duty: Ghosts, которая была выпущена для Wii U в 2013 году.

Слухи о возвращении серии на устройства Nintendo появились на фоне приближающегося анонса новой части шутера. По информации нескольких источников, полноценная презентация Modern Warfare 4 может состояться уже на следующей неделе. Многие фанаты ожидают показ игры во время первой игры финальной серии НБА 4 июня — площадки, которую Activision уже не раз использовала для анонсов новых частей Call of Duty.

Дополнительный интерес к проекту подогрел недавний слив обложки игры, а также новые подробности от инсайдеров. Ранее Infinity Ward уже опровергла слухи о выходе Modern Warfare 4 на PlayStation 4 и Xbox One, заявив, что команда сосредоточена исключительно на современных платформах. Разработчики также назвали проект «окончательной версией Modern Warfare», которая должна вывести серию на новый технический уровень.

Возвращение Call of Duty на консоли Nintendo выглядит вполне логичным шагом после соглашения между Microsoft и Nintendo, подписанного в 2023 году. Тогда компании договорились выпускать новые части франшизы на платформах Nintendo в течение десяти лет. Это соглашение стало одним из аргументов Microsoft в процессе одобрения сделки по покупке Activision Blizzard.