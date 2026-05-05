Call of Duty окончательно отказывается от поддержки прошлого поколения консолей

Серия Call of Duty больше не будет выходить на PlayStation 4 и Xbox One. Об этом сообщили представители Activision, подтвердив, что следующая часть франшизы разрабатывается только для актуального поколения устройств.
Поводом для обсуждений стали слухи о возможном появлении новой игры серии на старых консолях. Однако разработчики заявили, что это не соответствует действительности и проект изначально создаётся без поддержки устаревших платформ.
Хотя название следующей части официально ещё не раскрыто, предполагается, что речь идёт о проекте в рамках подсерии Modern Warfare. Полноценный анонс ожидается в ближайшие месяцы, вероятно летом.
Отказ от прошлых консолей означает окончательный переход серии на современные технические стандарты. Это позволит разработчикам использовать более продвинутые технологии и не ограничивать себя возможностями старого железа.
Также подтверждено, что новые релизы франшизы больше не будут выходить в день запуска в подписке Xbox Game Pass Ultimate, что станет ещё одним заметным изменением в стратегии распространения серии.
Уже вовсю идёт прогрев на пс6 и новый коробокс, а они только-только от старых мыловарень и боксов отказываются. Такими темпами, пс5 будет ещё актуальной, когда уже года два-три будет пс7 торговаться. Вот это я понимаю некстген на кончиках пальцев.