Call of Duty 2026 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.9 49 оценок

Call of Duty окончательно отказывается от поддержки прошлого поколения консолей

IKarasik IKarasik

Серия Call of Duty больше не будет выходить на PlayStation 4 и Xbox One. Об этом сообщили представители Activision, подтвердив, что следующая часть франшизы разрабатывается только для актуального поколения устройств.

Поводом для обсуждений стали слухи о возможном появлении новой игры серии на старых консолях. Однако разработчики заявили, что это не соответствует действительности и проект изначально создаётся без поддержки устаревших платформ.

Хотя название следующей части официально ещё не раскрыто, предполагается, что речь идёт о проекте в рамках подсерии Modern Warfare. Полноценный анонс ожидается в ближайшие месяцы, вероятно летом.

Отказ от прошлых консолей означает окончательный переход серии на современные технические стандарты. Это позволит разработчикам использовать более продвинутые технологии и не ограничивать себя возможностями старого железа.

Также подтверждено, что новые релизы франшизы больше не будут выходить в день запуска в подписке Xbox Game Pass Ultimate, что станет ещё одним заметным изменением в стратегии распространения серии.

SkyraX

при этом двиг останется тотже, 20 летней давности, трилион раз переделанный и может немного улучшенный, скриньте

hikkichan
oneshadows

пох, делайте ремастеринг mw3

WerGC

теперь точно точно

HuskyRescue

Уже вовсю идёт прогрев на пс6 и новый коробокс, а они только-только от старых мыловарень и боксов отказываются. Такими темпами, пс5 будет ещё актуальной, когда уже года два-три будет пс7 торговаться. Вот это я понимаю некстген на кончиках пальцев.