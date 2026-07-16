"Давление есть всегда" - глава Infinity Ward  о выходе Modern Warfare 4 вплотную к GTA 6

Осень 2026 года обещает стать по-настоящему жаркой для игровой индустрии: на финишную прямую выходят сразу два гиганта — GTA 6 и Call of Duty: Modern Warfare 4. При этом большинство студий предпочли не вступать в прямую конкуренцию с проектом Rockstar и перенесли свои релизы, чтобы не делить с ним внимание игроков и кассовые сборы.

Infinity Ward, напротив, не стала уходить с «поля боя». Несмотря на колоссальный ажиотаж вокруг GTA 6, разработчики Modern Warfare 4 не считают соседство с ней проблемой. По словам соруководителя студии Марка Григсби, давление сопровождает каждый крупный релиз — и появление GTA 6 ничего принципиально не меняет. Более того, он уверен, что наличие в индустрии таких масштабных проектов, как Grand Theft Auto, Call of Duty и Fortnite, идёт ей только на пользу: своего рода противостояние между гигантами делает рынок живее.

«Боимся ли мы GTA 6? Нет. Считаю, что для индустрии полезно иметь таких гигантов. Это своего рода противостояние, и это здорово», — отметил Григсби в беседе с Destructoid.

При этом Activision всё же скорректировала календарь: выход Modern Warfare 4 сдвинули на октябрь 2026 года. В итоге обе игры будут бороться за внимание аудитории всю осень, особенно в праздничный сезон. Для Infinity Ward ситуация отчасти знакома: в 2013 году студия уже выпускала Call of Duty: Ghosts одновременно с GTA 5 — и теперь ей предстоит вновь доказать, что её проект способен удержать интерес игроков рядом с новым хитом Rockstar. К тому же на кону — восстановление репутации Call of Duty после не самого удачного года, когда Black Ops 7 не оправдал ожиданий. Modern Warfare 4 должна не просто не потеряться на фоне GTA 6, а стать практически безупречной, исправив ошибки предшественника.