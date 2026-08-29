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TechSpot назвал RTX 5080 самой бессмысленной видеокартой поколения из-за цены и слабого прироста производительности
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Генеральный директор и сооснователь Housemarque Илари Куиттинен покидает студию
Поддержка DLSS 5 на GeForce RTX 20 проходит тестирование, моддеры теперь работают над производительностью
Rockstar выпустила новые скриншоты GTA 6 с Джейсоном, Лусией и панорамами Вайс Сити
В Fable можно будет настроить сложность до мельчайших деталей - появился новый кадр меню
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Мы наконец увидели GTA 6 в действии, и это безумие!
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор AOC CS24A (официальная коллаборация с Counter-Strike 2)
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