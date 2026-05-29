Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.3 67 оценок

Для сюжетного режима Call of Duty: Modern Warfare 4 не потребуется интернет-соединение - впервые с 2017 года

AceTheKing AceTheKing

Издание The Gamer сообщает о том, что предстоящая Call of Duty: Modern Warfare 4 будет иметь полноценный сюжетный режим, который будет работать без подключения к интернету - впервые за долгие годы для франшизы. Последней игрой в серии Call of Duty, сюжетный режим которой работал без интернет-соединения была Call of Duty: WWII, которая вышла в 2017 году.

Это стало прямым ответом разработчиков на критику Call of Duty: Black Ops 7, где даже одиночный режим требовал постоянной связи с серверами, что вызывало массовое негодование среди игроков. В Black Ops 7 игроки не могли поставить игру на паузу, а проблемы с соединением ломали прогресс. Теперь, судя по всему, задача для пиратов сильно упростится.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

IbruhmanI

Лучшая серия игр в историй)

выв ывф

Оооо нет зачем они отказались от настолько гениальной идеи.

SuperbLynford

Шаурма, ничего такая. С пивком потянет.

BattleEffect

надо же

AndruhaGruz

Неужели до них начало доходить что они делали что то не так.

