Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.9 98 оценок

Элита в сборе: Представлены портреты Прайса, Гоуста, Парк и Валерии из Modern Warfare 4

TheSkoofLord TheSkoofLord

Маркетинговая машина Activision работает на полную мощность. Вслед за новостью о лидерстве игры по предзаказам в PlayStation Store, разработчики опубликовали официальные высокодетализированные портреты ключевых персонажей Call of Duty: Modern Warfare 4.

Каждый портрет раскрывает характер и экипировку героев, адаптированную под суровый и мрачный тон новой части.

Эти изображения не только позволяют рассмотреть любимых героев вблизи, но и наглядно демонстрируют тот самый фотореалистичный уровень графики «in-engine», о котором авторы говорили ранее.

IbruhmanI

и как после такого играть в другие игры, скажите? Это же будет лучшая игра в мире. Про гта даже не вспомнят когда выйдет колда

djava

Да уж, а для кей-артов хотя бы нейрослоп нельзя было использовать? Так и тянет этим шлаком.ю

