"Эвакуируйся или умри" - показали обновленный режим DMZ для Call of Duty: Modern Warfare 4

На прошедшей презентации Xbox Games Showcase 2026 разработчики из студий Activision впервые продемонстрировали кадры обновленного режима DMZ, который вернется в грядущей Call of Duty: Modern Warfare 4. Дебютный трейлер сфокусировался на нагнетании мрачной атмосферы и бескомпромиссном правиле новой песочницы: «Эвакуируйся или умри».

Судя по видеоряду, новой закрытой «Зоной отчуждения» станет территория Северной Кореи. Трейлер продемонстрировал суровые погодные условия с проливными дождями и снегом на фоне пустующих северокорейских домов и экранов с пропагандистским национальным телевещанием. Огромный акцент в геймплее сделан на спуск в кромешную тьму подземных комплексов, где критически важным инструментом для выживания становятся приборы ночного видения.

Схватки с противниками выглядят крайне напряженными и стремительными. Уже можно отметить высокий уровень детализации звукового дизайна, а также новые эффекты дезориентации: при попадании брызги крови на экране теперь способны физически затруднить обзор, добавляя перестрелкам реализма. Даже банальная попытка добраться до точки эвакуации под перекрестным огнем обещает стать настоящим испытанием для нервной системы. Примечательно, что во время представления режима со сцены авторы упомянули и грядущий полнометражный фильм по вселенной Call of Duty, который, очевидно, будет иметь некую связь с игрой.

Официальный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября. Однако тем, кто хочет поскорее отправиться за лутом в обновленную Зону отчуждения, не придется ждать до осени: разработчики подтвердили, что первые масштабные плейтесты проекта стартуют уже в июле этого года.