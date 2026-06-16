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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.7 114 оценок

Глава Treyarch покидает студию после 22 лет работы над Call of Duty

IKarasik IKarasik

Студия Treyarch объявила об уходе Марка Гордона, который более двух десятилетий проработал в компании и занимал должность руководителя студии. За 22 года карьеры он успел внести вклад в создание множества игр серии Call of Duty, включая Call of Duty 2: Big Red One, Call of Duty 3, World at War и все части линейки Black Ops.

В официальном заявлении Treyarch поблагодарила Гордона за многолетнее руководство, отметив его влияние не только на развитие франшизы, но и на внутреннюю культуру студии. В компании подчеркнули, что его вклад в историю Treyarch и Call of Duty трудно переоценить.

После ухода Гордона руководство студией перейдёт к Кевину Хендриксону и Йейлу Миллеру, которые займут должности со-руководителей. Оба являются ветеранами Treyarch и обладают многолетним опытом разработки и управления игровыми проектами.

Treyarch была основана в 1996 году и до начала работы над Call of Duty выпускала игры самых разных жанров, включая проекты по лицензии Spider-Man, спортивные симуляторы и другие тайтлы. Однако с середины 2000-х студия практически полностью сосредоточилась на развитии одной из самых успешных игровых франшиз в индустрии.

Уход Марка Гордона стал очередной заметной кадровой перестановкой для Treyarch. Ранее, в 2023 году, компанию покинул один из ключевых разработчиков серии Call of Duty Дэвид Вондерхаар, проработавший в студии 18 лет и впоследствии основавший собственную команду разработки.

Несмотря на смену руководства, Treyarch продолжит работу над будущими проектами во вселенной Call of Duty под управлением нового дуэта руководителей.

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