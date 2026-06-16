Глава Treyarch покидает студию после 22 лет работы над Call of Duty

Студия Treyarch объявила об уходе Марка Гордона, который более двух десятилетий проработал в компании и занимал должность руководителя студии. За 22 года карьеры он успел внести вклад в создание множества игр серии Call of Duty, включая Call of Duty 2: Big Red One, Call of Duty 3, World at War и все части линейки Black Ops.

В официальном заявлении Treyarch поблагодарила Гордона за многолетнее руководство, отметив его влияние не только на развитие франшизы, но и на внутреннюю культуру студии. В компании подчеркнули, что его вклад в историю Treyarch и Call of Duty трудно переоценить.

После ухода Гордона руководство студией перейдёт к Кевину Хендриксону и Йейлу Миллеру, которые займут должности со-руководителей. Оба являются ветеранами Treyarch и обладают многолетним опытом разработки и управления игровыми проектами.

Treyarch была основана в 1996 году и до начала работы над Call of Duty выпускала игры самых разных жанров, включая проекты по лицензии Spider-Man, спортивные симуляторы и другие тайтлы. Однако с середины 2000-х студия практически полностью сосредоточилась на развитии одной из самых успешных игровых франшиз в индустрии.

Уход Марка Гордона стал очередной заметной кадровой перестановкой для Treyarch. Ранее, в 2023 году, компанию покинул один из ключевых разработчиков серии Call of Duty Дэвид Вондерхаар, проработавший в студии 18 лет и впоследствии основавший собственную команду разработки.

Несмотря на смену руководства, Treyarch продолжит работу над будущими проектами во вселенной Call of Duty под управлением нового дуэта руководителей.