Глава Xbox сравнила Call of Duty с Marvel: серия уже обогнала вселенную Marvel по масштабам

Генеральный директор Xbox Аша Шарма сделала громкое заявление в интервью Entertainment Weekly, назвав Call of Duty франшизой, которая сегодня больше, чем Marvel Cinematic Universe.
Разговор зашел о стремительном росте экранизаций видеоигр. Руководители Xbox обсудили успех сериала Fallout, будущие проекты по Halo, Gears of War и Call of Duty, а также интерес Голливуда к игровым брендам Microsoft.
Именно в этот момент Шарма отметила, что игровые франшизы компании уже конкурируют с крупнейшими развлекательными брендами мира.
«Fallout стал вторым самым популярным сериалом в истории Amazon, Minecraft вошёл в топ самых успешных фильмов 2025 года, а Call of Duty больше, чем киновселенная Marvel».
При этом глава Xbox не уточнила, что именно подразумевается под словом «больше». Однако если сравнивать финансовые показатели, в её словах есть логика. По оценкам различных аналитиков, совокупная выручка серии Call of Duty за более чем 20 лет существования превысила 32 миллиарда долларов, тогда как фильмы Marvel Cinematic Universe собрали в мировом прокате около 31,5 миллиарда долларов.
Заявление выглядит особенно показательным на фоне подготовки первой полноценной экранизации Call of Duty. В Xbox уверены, что интерес к игровым адаптациям продолжит расти, а крупнейшие игровые франшизы уже давно превратились в медиа-гигантов, способных соперничать с Голливудом по охвату аудитории и доходам.
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