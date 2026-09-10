Игроки Call of Duty: Modern Warfare 4 на Xbox получат эксклюзивный скин для винтовки M4, невидимый на других платформах

Компания Activision решила поддержать инициативу Microsoft по привлечению дополнительного внимания к Xbox, предложив необычный бонус для игроков в Call of Duty. В преддверии выхода Call of Duty: Modern Warfare 4 был представлен чертеж оружия Inner Circuit для винтовки M4, который визуально отличается уникальным оформлением, доступным только на Xbox.

Чертеж Inner Circuit получают все игроки, оформившие предзаказ на Modern Warfare 4, вне зависимости от выбранной платформы. Однако на Xbox внешний вид M4 будет иным: дизайн оружия будет выполнен в стиле оригинальной консоли Xbox с использованием полупрозрачного зеленого пластика. На магазине также будут размещены логотип Xbox и надпись «Xbox 25» в честь 25-летия бренда.

Увидеть этот уникальный облик на ПК, PS5 и Switch 2 будет невозможно — на других платформах винтовка будет выглядеть как обычная модель серого цвета.