Игроки одобряют: в новой Call of Duty появятся женщина-напарница и главный антогонист женщина-генерал КНДР

В сети активно обсуждают детали новой Call of Duty: Modern Warfare 4 после публикации первого трейлера и серии утечек. Особое внимание игроков привлекли новые персонажи кампании: по данным инсайдеров и пользователей, одной из ключевых союзниц станет женщина-военный, а главным антагонистом истории может оказаться женщина-генерал армии Северной Кореи.

Официально Activision уже подтвердила, что действие новой части развернётся на Корейском полуострове. Сюжет расскажет о вторжении Северной Кореи в Южную Корею, а игрокам предстоит участвовать в конфликте вместе с южнокорейскими военными и оперативниками Task Force 141. Также известно о возвращении капитана Прайса и более «приземлённой» военной истории без футуристических элементов.

При этом информация о главном злодее женщине-генерале КНДР и её роли в качестве главного злодея пока не подтверждена официально и распространяется в основном через утечки и обсуждения сообщества. После выхода трейлера эта тема вызвала бурные споры в соцсетях и на Reddit: часть игроков положительно восприняла новых персонажей, тогда как другие раскритиковали предполагаемое направление сюжета.

В комментариях многие игроки отмечают, что давно не видят проблемы в сильных женских персонажах, если они хорошо вписаны в сюжет. По мнению части сообщества, новые героини могут стать одним из самых интересных элементов предстоящей Call of Duty и помочь освежить серию.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября 2026 года для ПК и консолей текущего поколения. По словам Infinity Ward, кампания станет одной из самых масштабных в серии и затронет не только Корею, но и ряд других регионов мира.