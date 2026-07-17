Игроки раскритиковали Modern Warfare 4 за сходство с предыдущими частями - она выглядит как клон MW2019 и MW2

Activision готовится к очередному ежегодному релизу Call of Duty. В этом году Infinity Ward выпускает Modern Warfare 4 — четвёртую часть перезапущенной саги. Релиз запланирован на октябрь, и в преддверии выхода издатель публикует геймплейные ролики. Но вместо ажиотажа они вызвали разочарование.

Многие фанаты отмечают, что Modern Warfare 4 слишком похожа на своих предшественниц. Игру сравнивают с Modern Warfare 2019, Modern Warfare 2 и даже Modern Warfare 3. Пользователи в соцсетях пишут, что без подписи не смогли бы отличить новую часть от старых.

«Я не буду покупать MW4, если игра будет выглядеть так. Она выглядит точь-в-точь как Modern Warfare 2019 и MW2», — пишет @GhostOfEightThoughts.

«Без названия я бы не смог сказать, MW это, MWII, MWIII или MW4», — добавляет R9.

Интересно, что такие же претензии звучали и перед выходом Modern Warfare 3. Тогда фанаты тоже жаловались на отсутствие новизны. И вот история повторяется.

Ситуация усугубляется тем, что предыдущая игра серии — Black Ops 7 — считается одной из самых слабых частей. Разочарованное сообщество ожидало, что Infinity Ward исправит ситуацию, но первые ролики не вселяют оптимизма.

Modern Warfare 4 станет первой игрой серии, которая полностью откажется от поддержки консолей предыдущего поколения. Однако даже это, судя по первым отзывам, не помогло добиться визуального скачка, который фанаты ожидали увидеть. И это вызывает вопросы: нужна ли серии не просто смена поколений, а смена самого подхода?