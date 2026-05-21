Call of Duty 2026 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6 52 оценки

Infinity Ward намекнула на скорый анонс новой Call of Duty: Modern Warfare

IKarasik IKarasik

Студия Infinity Ward опубликовала загадочное обращение к фанатам, фактически подтвердив, что готовится показать свою следующую игру. Судя по всему, речь идёт о Call of Duty: Modern Warfare 4.

В заявлении разработчики сообщили, что начинают «новую главу» студии и уже скоро готовы делиться подробностями проекта. Infinity Ward подчеркнула, что команда делает ставку на «жесткий, зрелищный и проработанный до мелочей» шутер.

Фанаты уверены, что анонс состоится во время летнего игрового сезона — вероятно, в рамках Summer Game Fest. Именно в этот период Activision обычно впервые показывает новую часть Call of Duty.

Слухи о Modern Warfare 4 ходят уже давно. По данным инсайдеров, игра должна продолжить сюжет MW3 и выйти осенью 2026 года. После двух игр серии Black Ops многие игроки также ждут возвращения к современной военной тематике.

Официально название новой Call of Duty пока не подтверждено, однако публикация Infinity Ward только усилила уверенность сообщества, что полноценный анонс уже совсем близко.

thepost

В это дерьмо кто-то ещё играет?

qDan

Последний "Калофдутий", в который я играл лично - был оригинальный "МВ2". И судя по роликам в сети - я ничего не пропустил ничего шедеврального.

Лучше бы разрабы перестали прикидываться, будто не знают зачем современные игорьки качают их "шедевры", и начали бы делать "Калофдутие: Зомбие Арму", и если очень захочется - присобачили бы к нему бутыль рояль.

KookyPentheus

Колда совсем ушла от реализма в духовный мир, а это уже бесит в играх.

